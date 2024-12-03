Президент Південної Кореї скасував воєнний стан

За словами південнокорейського президента під час виступу в прямому ефірі, він раніше оголошував воєнний стан "із твердим бажанням врятувати країну від антидержавних сил, які намагаються паралізувати основні функції країни та зруйнувати конституційний порядок ліберальної демократії".

"Однак у зв'язку зі зверненням Національних зборів (парламент Південної Кореї, - ред.) щодо скасування воєнного стану воєнний стан було призупинено. Введені війська були виведені", - розповів Йоль.

Після заяви президента уряд оголосив, що він провів засідання Кабінету міністрів, та ухвалив "план скасування воєнного стану".

"Я негайно скликав засідання кабінету міністрів, але оскільки це було рано вранці (за місцевим часом, - ред.), кворум для прийняття рішення ще не був зібраний, тому я якомога швидше скасую воєнний стан",- сказав Йоль..

Через відсутність кворуму до ухвалення фактичного рішення виникла затримка в часі, оскільки членам Державної ради довелося чекати, поки кількість членів буде досягнута.

Воєнний стан у Південній Кореї

Як повідомлялося раніше, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вирішив оголосити воєнний стан у країні. Він пояснив це тим, що так відреагував на "антидержавні сили, що паралізують основні функції держави".

На тлі запровадження в Південній Кореї воєнного стану, на вулицях Сеула помітили військову техніку. Крім того, було заблоковано роботу парламенту країни.

Попри це депутати Національних зборів (парламенту) все ж таки проголосували за скасування воєнного стану. Таке рішення несло обов'язковий характер для президента, тому йому довелося його виконати.

А ще пізніше Кабінет міністрів Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану. Президент Юн Сок Йоль, який головував на засіданні уряду, прийняв "план скасування воєнного стану", який вимагає Національні збори.

Більш детально про події у Південній Кореї на тлі запровадження воєнного стану, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.