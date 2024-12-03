Президент Южной Кореи отменил военное положение

По словам южнокорейского президента во время выступления в прямом эфире, он ранее объявлял военное положение "с твердым желанием спасти страну от антигосударственных сил, которые пытаются парализовать основные функции страны и разрушить конституционный порядок либеральной демократии".

"Однако в связи с обращением Национального собрания (парламент Южной Кореи, - ред.) об отмене военного положения военное положение было приостановлено. Введенные войска были выведены", - рассказал Йоль.

После заявления президента правительство объявило, что оно провело заседание Кабинета министров, и приняло "план отмены военного положения".

"Я немедленно созвал заседание кабинета министров, но поскольку это было рано утром (по местному времени - ред.), кворум для принятия решения еще не был собран, поэтому я как можно скорее отменю военное положение", - сказал Йоль.

Из-за отсутствия кворума до принятия фактического решения возникла задержка во времени, поскольку членам Государственного совета пришлось ждать, пока количество членов будет достигнуто.

Военное положение в Южной Корее

Как сообщалось ранее, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль решил объявить военное положение в стране. Он объяснил это тем, что так отреагировал на "антигосударственные силы, парализующие основные функции государства".

На фоне введения в Южной Корее военного положения, на улицах Сеула была замечена военная техника. Кроме того, была заблокирована работа парламента страны.

Несмотря на это, депутаты Национального собрания (парламента) все же проголосовали за отмену военного положения. Такое решение несло обязательный характер для президента, поэтому ему пришлось выполнить его.

А еще позже Кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения. Президент Юн Сок Йоль, председательствовавший на заседании правительства, принял "план отмены военного положения", который требует Национального собрания.

Более подробно о событиях в Южной Корее на фоне введения военного положения, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.