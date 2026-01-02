Президент Південної Кореї підтримав принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив про підтримку політики "одного Китаю" перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Як передає РБК-Україна, заяву південнокорейського лідера наводить Bloomberg.
За його словами, відносини Південної Кореї з Китаєм мають ключове значення. При цьому їхній здоровий розвиток "залежить від повної поваги основних інтересів один одного".
"Що стосується самого ключового питання для Китаю - тайванської проблеми, - ми будемо дотримуватися позиції поваги принципу "одного Китаю".
В інтерв'ю CCTV Лі Чже Мьон зазначив, що Китай і Південна Корея разом протистояли японській агресії під час Другої світової війни, і закликав робити висновки з минулого. За його словами, військовий союз Південної Кореї зі США не означає неминучої конфронтації з Китаєм.
Говорячи про ширший спектр відносин між Сеулом і Пекіном, Лі заявив, що його уряд прагне до "нових, рівноправних і кооперативних відносин" з Китаєм у сфері штучного інтелекту та інших високих технологій.
Він також виступив за частіший діалог з КНР і повідомив, що має намір домагатися проведення саміту з головою Китаю не рідше ніж один раз на рік.
Нагадаємо, днями Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню. Це сталося після того, як США оголосили найбільший пакет військової допомоги Тайваню на суму 11,1 млрд доларів.
Китайські навчання відбуваються як на морі, так і в повітрі - Пекін задіяв флот та авіацію.
Президент Тайваню Лай Цзінде на цьому тлі підкреслив, що він продовжить захищати "національний суверенітет і зміцнювати національну оборону" острова.
Водночас у Держдепі США закликали Китай припинити тиск на Тайвань і зберегти мир.