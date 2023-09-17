Президент Південної Кореї на Генасамблеї ООН порушить питання співпраці РФ та КНДР

Південнокорейський глава держави вважає, що міжнародне співтовариство повинне більш тісно об’єднаєтися, щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

"Військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією є незаконним і несправедливим, оскільки воно суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН і різним іншим міжнародним санкціям", - заявив Юн Сок Йоль.

Стверджується, що Пхеньян може поповнити запас боєприпасів Москви, вичерпаних під час вторгнення в Україну, в обмін на економічну допомогу та технології для модернізації своїх систем озброєнь, націлених на Південну Корею та США.

Зазначається, що у своїй промові на Генасамблеї ООН президент Південної Кореї розповість про свою оцінку російсько-північнокорейських кроків. Він додав, що обговорює контрзаходи з США, Японією та іншими партнерами.

"Наші дві країни (Південна Корея та США) знову підтвердили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї зустрінеться швидкою, переважною та рішучою відповіддю, яка призведе до кінця режиму", - сказав лідер Південної Кореї.

Співпраця між Росією та Північною Кореєю

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Також північнокорейський диктатор зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 17 вересня. Вони говорили про посилення військової співпраці між країнами. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.