Президент Южной Кореи на Генассамблее ООН поднимет вопрос сотрудничества РФ и КНДР

Южнокорейский глава государства считает, что международное сообщество должно более тесно объединиться, чтобы справиться с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям", - заявил Юн Сок Йоль.

Утверждается, что Пхеньян может пополнить запас исчерпаемых во время вторжения в Украину боеприпасов Москвы в обмен на экономическую помощь и технологии для модернизации своих систем вооружений, нацеленных на Южную Корею и США.

Отмечается, что в своей речи на Генассамблее ООН президент Южной Кореи расскажет о своей оценке российско-северокорейских шагов. Он добавил, что обсуждает контрмеры с США, Японией и другими партнерами.

"Наши две страны (Южная Корея и США) вновь подтвердили, что любая ядерная атака Северной Кореи встретится быстрым, подавляющим и решительным ответом, который приведет к концу режима", - сказал лидер Южной Кореи.

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей

13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ином и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Также северокорейский диктатор встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгой 17 сентября. Они говорили об усилении военного сотрудничества между странами. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.