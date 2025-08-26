ua en ru
Президент Південної Кореї боявся "моменту Зеленського" на зустрічі з Трампом

США, Вівторок 26 серпня 2025 10:36
Президент Південної Кореї боявся "моменту Зеленського" на зустрічі з Трампом Фото: зустріч президента Південної Кореї з Дональдом Трампом (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен визнав, що його команда побоювалася повторення "моменту Зеленського" під час першої зустрічі з лідером США Дональдом Трампом. Втім, розмова виявилася несподівано результативною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Обраний у червні, Лі Чже Мен заявив, що його співробітники "побоювалися, що ми можемо зіткнутися з "моментом Зеленського" під час його першої зустрічі з Трампом у Білому домі 25 серпня. Причиною стали різкі пости Трампа у соцмережах, де той ставив під сумнів демократію в Південній Кореї.

Втім, сам Лі наголосив, що він не очікував сценарію, який пережив президент України Володимир Зеленський, коли Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс публічно конфронтували з ним у прямому ефірі.

"Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа "Мистецтво угоди", - пояснив Лі.

Як пройшла зустріч у Білому домі

За словами Лі, його розмова з Трампом пройшла "краще, ніж він очікував". Він отримав заохочення від американського президента, а зустріч тривала довше запланованого.

Напередодні переговорів Трамп вирішив додати драматизму.

"ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ? Схоже на чистку або революцію…", - Трамп написав пост із питанням у Truth Social.

А згодом заявив журналістам, що чув "погані речі" про політичну ситуацію в Сеулі.

Попри це, самі переговори були зосереджені на зміцненні економічних зв’язків та оновленні двостороннього союзу з урахуванням нових викликів безпеки.

Угода і суперечки

Лі не став розкривати деталей домовленостей, але нагадав про підписану у липні торгівельну угоду. Вона передбачає 15% мито на товари з Кореї в обмін на інвестиції понад 350 млрд доларів і закупівлю енергоносіїв ще на 100 млрд.

У понеділок Трамп заявив, що Сеул прагнув змінити деякі умови, однак США залишилися непохитними. У Білому домі заявили, що збираються укласти угоду, на яку погодилися.

Потужні інвестиції

Після зустрічі американські корпорації почали оголошувати про масштабні проєкти з південнокорейськими партнерами.

  • Amazon спільно з корейськими компаніями інвестує 50 млрд доларів у розвиток малих ядерних реакторів через стартап X-energy.

  • Boeing і GE Aerospace підписали контракт із Korean Air на 103 літаки Boeing вартістю 50 млрд доларів.

Окрім цього, 26 серпня Лі має відвідати суднобудівний завод у Філадельфії, який нещодавно придбала південнокорейська компанія. На думку Вашингтона, саме такі інвестиції здатні оживити американську промисловість.

"Корейська суднобудівна промисловість, оснащена найпотужнішими у світі можливостями, принесе відродження суднобудівної промисловості США і створить новий історичний поворотний момент для взаємного процвітання", - наголосив Лі.

Військовий союз і баланс із Китаєм

Південнокорейський президент підкреслив стратегічне значення військової співпраці з США у стримуванні ядерної загрози з боку Північної Кореї. Він наголосив, що Сеул не розроблятиме власної ядерної зброї. Але застеріг, що амбіції Пхеньяна з міжконтинентальними ракетами становлять глобальний виклик.

Водночас Лі утримався від жорстких заяв щодо Китаю. Він підкреслив, що, попри американський тиск у сфері експорту та ланцюгів постачання, Корея не планує руйнувати свої відносини з Пекіном.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином у 2025 році.

Суперечка в Білому домі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом. Під час спілкування перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським, Трампом та віцерезидентом США Джей Ді Венсом сталась перепалка. Зеленський поїхав з Білого дому, не підписавши угоду про корисні копалини.

Венс заговорив про те, що Україні не вистачає людей для війни проти Росії і країна нібито "не може набрати солдатів у ​​військо".

Трамп своєю чергою почав стверджувати, що Україна не має "потрібних карт на руках".

Президент США назвав неправдиві дані про те, що Вашингтон передав Україні військову допомогу на 350 млрд доларів. І якби не така допомога, війна Росії проти України нібито закінчилася б протягом двох тижнів.

Південна Корея Дональд Трамп
