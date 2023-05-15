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Президент ПАР заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії

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Понеділок 15 травня 2023 10:45
Президент ПАР заявив, що позаблокова позиція країни не надає переваги Росії Фото: Сиріл Рамафоса (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після звинувачень у поставках зброї Росії у Південно-Африканській Республіці заявили, що позаблокова позиція держави не надає переваги країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що коментарі президента ПАР Сиріла Рамафоси з’явилися після звинувачень посла США у ПАР Рубена Брігеті у тому, що країна нібито постачала зброю Росії. У ПАР розкритикували такі заяви посла США, але зазначили, що уряд вже розпочав незалежне розслідування.

"Ми не погоджуємося з тим, що наша позаблокова позиція надає перевагу Росії над іншими країнами. Ми також не погоджуємося, що це має загрожувати нашим відносинам з іншими країнами", - сказав Рамафоса.

Він зазначив, що Південна Африка продовжуватиме виконувати міжнародні угоди та договори, які вона підписала, і її підхід до звинувачень США щодо поставок зброї буде відповідати їм.

В офісі Рамафоси заявили, що не було надано жодних конкретних доказів на підтримку заяв, висунутих послом, але що розслідування під керівництвом судді у відставці їх розгляне.

Кілька міністрів, у тому числі відповідальний за контроль над озброєннями, речник МЗС і міністр зв'язку заявили, що Південна Африка не схвалила жодних поставок зброї Росії в грудні.

Брігеті викликали в п'ятницю для зустрічі з міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандором, і він вибачився перед урядом і народом Південної Африки.

ПАР, яка утрималася від голосування щодо резолюцій ООН щодо війни Росії в Україні, каже, що вона неупереджена, але західні країни вважають її одним із найближчих союзників Москви на континенті.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом ПАР, та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Путіним.

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