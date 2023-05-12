Посол США зробив нову заяву щодо можливої допомоги РФ з боку Південної Африки

Сьогодні, 12 травня, посол США в Південній Африці Рубен Бріґеті визнав, що "переступив межу", заявивши про передачу військової допомоги Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Після того, як речник Білого дому з національної безпеки адмірал Джон Кірбі назвав ці повідомлення "серйозною проблемою", Бріґеті визнав, що "переступив межу".

Міністерство закордонних справ Південної Африки навіть принесло "беззастережні вибачення" за ці заяви.

Президент ПАР також відповів на звинувачення щодо військової допомоги Росії

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