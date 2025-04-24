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Президент ПАР розповів про свою розмову з Путіним щодо України

Четвер 24 квітня 2025 15:44
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Президент ПАР розповів про свою розмову з Путіним щодо України Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Південно-Африканська Республіка (ПАР) готова працювати разом з Росією та Україною над досягненням миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час пресконференції у ПАР президент цієї країни розповів про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, з главою Кремля вони поспілкувалися шляхів припинення війни в Україні і участі ПАР у досягненні миру.

"Раніше цього тижня я мав дзвінок із президентом Володимиром Путіним. І ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", - заявив Рамафоса.

Глава ПАР додав, що Південна Африка готова і продовжує підтримувати усі зусилля, в тому числі багатосторонні, для досягнення "справедливого, сталого всеохоплюючого миру".

"Ми закликаємо всі сторони - Росію, Україну забезпечити дійсно всеохоплююче припинення вогню, безумовне припинення вогню, щоб подальші обговорення могли привести до переговорів між двома країнами", - наголосив Рамафоса.

Він додав, що, як повідомив йому Зеленський, Україна готова долучатися до обговорень і переговорів з Росією і запровадити повне і безумовне припинення вогню. На думку президента ПАР, це і є найкращий спосіб досягнути миру у війні між Росією та Україною.

Візит Зеленського у ПАР

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Зеленський розповів, що під час візиту працюватимуть над тим, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні. Також він розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

Під час візиту Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки список 400 українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій. Він сподівається, що ПАР допоможе їх повернути.

Президент ПАР і Зеленський також обговорили шляхи досягнення миру в Україні. При цьому Рамафоса заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть початися з безумовного припинення вогню. Однією з передумов для цього може стати готовність України обговорювати питання територій.

Однак через сьогоднішню ракетну атаку по Україні президент скасував частину програми цього візиту та заявив, що після зустрічі з президентом ПАР негайно повертається в Україну.

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