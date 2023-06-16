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До центру Києва краще не їхати. Рух перекритий, місто застигло в заторах

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Київ, П'ятниця 16 червня 2023 08:58
До центру Києва краще не їхати. Рух перекритий, місто застигло в заторах Фото: у Києві 16 червня перекрили центр міста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Центр Києва зранку 16 червня перекрили. Місто скували довжелезні затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні Telegram-канали.

У столиці зранку обмежили рух транспорту центральними вулицями. Зокрема, поліція перекрила бульвар Шевченка у бік центру, також закритий проїзд до Михайлівської площі з боку Володимирської.

Через обмеження руху у центрі у Києві виникли затори. Деякі вулиці столиці фактично "стоять", зокрема вулиця Борщагівська.

У чому причина

Відомо, що сьогодні до Києва приїде президент ПАР Сіріл Рамафоса. Вчора він відвідав Польщу, а ввечері виїхав до України.

У Києві президент ПАР зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Також зазначимо, вчора патрульна поліція Києва повідомляла, що рух транспорту у центрі столиці перекриють. Правоохоронці не зазначили, які саме вулиці будуть перекриті.

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