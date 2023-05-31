Південна Африка готує зміни до законів перед можливим візитом Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра державних підприємств ПАР Обіда Бапели у коментарі BBC.

За його словами, Південна Африка хоче встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

"У червні ми представимо закон до парламенту. Згідно із законом, Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", - заявив Бапела.

При цьому чиновник розкритикував Міжнародний кримінальний суд нібито за "подвійні стандарти".

"Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність", - сказав він.

ПАР хоче забезпечити Путіну імунітет

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Південна Африка відразу звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід. Пізніше влада заявила, що попросила Путіна не приїжджати на саміт, а виступити онлайн.

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