Президент Панами запропонував Мадуро безпечно покинути Венесуелу, та нарвався на критику

Панамський президент Хосе Рауль Муліно запропонував венесуельському колезі Ніколасу Мадуро сприяти від'їзду з країни після скандальних виборів у третю державу, для забезпечення політичного переходу. Чинний глава Венесуели розкритикував пропозицію.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на CNN та Reuters .

За словами Муліно, суть його ініціативи полягає в готовності Панами стати "містком" для Мадуро для безпечного переходу з Венесуели до іншої країни.

Пропозиція пролунала на тлі суперечки щодо результатів президентських виборів у Венесуелі 28 липня, після яких Мадуро заявив про свою перемогу, проте незалежні соціологи стверджують, що переконлива більшість виборців підтримала опозицію.

"Якщо це внесок, жертва, яку має зробити Панама, запропонувавши нашу землю, щоб ця людина та його родина могли покинути Венесуелу, Панама, без сумніву, зробить це", - сказав Муліно в інтерв'ю для CNN.

Проте Мадуро різко відкинув пропозицію, та звинуватив панамського президента у тому, що він нібито "захопився грінго". У своїй відповіді венесуельський президент використав даний принизливий термін для американців.

"Той, хто зв'язується з Венесуелою, сідає на мілину", - сказав Мадуро журналістам біля зали суду, де він подав апеляцію щодо перевірки результатів президентських виборів.

Також у своїй заяві Мадуро удав, що не знає ім'я панамського президента, який сам був обраний на посаду лише 3 місяці тому.

Що передувало

Нагадаємо, у Венесуелі спалазнули протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція вважає результати сфальсифікованими.

Також повідомлялося, що США вже визнали переможцем кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

Натомість у ЄС заявили, що не можуть визнати переобрання Мадуро у Венесуелі, позаяк виборчий орган країни досі не надав офіційних протоколів голосування.

Днями стало відомо, що Бразилія, Колумбія та Мексика ведуть переговори з урядом і опозицією Венесуели щодо виборчої кризи.

Раніше також повідомлялося, що нещодавно президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив про бажання провести саміт 17 президентів Латинської Америки, щоб обговорити політичну ситуацію у Венесуелі та протести у цій країні.