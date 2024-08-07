Панама хоче провести саміт президентів Латинської Америки через протести у Венесуелі

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив про бажання провести саміт 17 президентів Латинської Америки, щоб обговорити політичну ситуацію у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Муліно доручив голові Міністерства закордонних справ організувати запрошення на саміт.

"Я попросив міністра закордонних справ Мартінеса Ача поговорити зі своїми колегами в регіоні про запрошення зустрічі президентів (17) в Панамі, щоб розглянути питання Венесуели і прорепетирувати більше дій на підтримку демократії й народної волі нашої братньої країни. Я сподіваюся і вірю, що це буде", - написав президент Панами у Twitter-акаунті.

Reuters додає, що Муліно також попросив про підтримку саміту з боку Сполучених Штатів Америки (США) під час зустрічі з генералом Південного командування США Лорою Річардсон і послом США в Панамі Марі Кармен Апонте.

Метою саміту буде спільна декларація щодо політичної ситуації в південноамериканській країні й пошук мирного вирішення ситуації.

Протести у Венесуелі

У Венесуелі розпочались протести після оприлюднення результатів президентських виборів. Влада заявила про перемогу чинного лідера Ніколаса Мадуро, втім, опозиція вважає результати голосування сфальсифікованими.

Тим часом США визнали переможцем кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

Європейський союз також не визнає перемогу на виборах Мадуро.