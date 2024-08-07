Бразилія, Колумбія та Мексика ведуть переговори з урядом і опозицією Венесуели щодо виборчої кризи
Після спірних президентських виборів у Венесуелі офіційні особи Бразилії, Колумбії та Мексики постійно контактують з представниками президента Венесуели Ніколаса Мадуро та опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, шукаючи вирішення політичної кризи в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Три країни, чиї нинішні ліві президенти є союзниками Мадуро, ведуть переговори з обома сторонами, повідомив агентству високопоставлений мексиканський чиновник, який брав участь у дискусіях. Чиновник відмовився кваліфікувати це як формальне посередництво.
Бразилія, Колумбія та Мексика рекомендують уряду та опозиції дотримуватися законів Венесуели та з’явитися до відповідних установ, щоб оскаржити будь-яку частину процесу, сказав чиновник. Ця рекомендація, однак, є надто великою вимогою для опозиції, оскільки правляча партія Венесуели контролює всі аспекти уряду, включаючи систему правосуддя, і використовує її для перемоги та придушення справжніх і уявних опонентів, зазначає AP.
Чиновник говорив на умовах анонімності і відмовився назвати представників уряду Венесуели та опозиції, які беруть участь у дискусіях. Він також не сказав, чи команда Гонсалеса сигналізувала про свою готовність офіційно оскаржити результати виборів 28 липня.
На відміну від багатьох інших країн , які визнали Мадуро або Гонсалеса переможцем, уряди Бразилії, Колумбії та Мексики зайняли більш нейтральну позицію.
Мексиканський чиновник сказав AP, що представники трьох країн не виключають особистої зустрічі з Мадуро.
Нагадаємо, у Венесуелі тривають протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція вважає результати про сфальсифікованими.
США визнали переможцем кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.
Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах.
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