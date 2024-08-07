Бразилія, Колумбія та Мексика ведуть переговори з урядом і опозицією Венесуели щодо виборчої кризи

Після спірних президентських виборів у Венесуелі офіційні особи Бразилії, Колумбії та Мексики постійно контактують з представниками президента Венесуели Ніколаса Мадуро та опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, шукаючи вирішення політичної кризи в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Три країни, чиї нинішні ліві президенти є союзниками Мадуро, ведуть переговори з обома сторонами, повідомив агентству високопоставлений мексиканський чиновник, який брав участь у дискусіях. Чиновник відмовився кваліфікувати це як формальне посередництво.

Бразилія, Колумбія та Мексика рекомендують уряду та опозиції дотримуватися законів Венесуели та з’явитися до відповідних установ, щоб оскаржити будь-яку частину процесу, сказав чиновник. Ця рекомендація, однак, є надто великою вимогою для опозиції, оскільки правляча партія Венесуели контролює всі аспекти уряду, включаючи систему правосуддя, і використовує її для перемоги та придушення справжніх і уявних опонентів, зазначає AP.

Чиновник говорив на умовах анонімності і відмовився назвати представників уряду Венесуели та опозиції, які беруть участь у дискусіях. Він також не сказав, чи команда Гонсалеса сигналізувала про свою готовність офіційно оскаржити результати виборів 28 липня.

На відміну від багатьох інших країн , які визнали Мадуро або Гонсалеса переможцем, уряди Бразилії, Колумбії та Мексики зайняли більш нейтральну позицію.

Мексиканський чиновник сказав AP, що представники трьох країн не виключають особистої зустрічі з Мадуро.