Президент Панами відповів на погрози Трампа щодо Панамського каналу

Президент Панами Хосе Рауль Муліно наголосив, що Панамський канал належить країні, й відкинув можливість жодних територіальних поступок. Так він відповів на вчорашню заяву Дональда Трампа з погрозою вимагати від Панами повернути США контроль над цим важливим водним шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Глава центральноамериканської держави виступив проти припущення Трампа про те, що Штати можуть вимагати повернення контролю над Панамським каналом після того, як обраний президент США вступить на посаду у січні 2025 року.
Відповідні претензії Трамп пояснив там, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування даними водним шляхом, й розкритикував методи управлення каналом з боку Панами.
"На Панамському каналі нас обдирають так само, як і всюди", - сказав республіканець 22 грудня під час виступу перед багатотисячною аудиторією в Арізоні на фестивалі Turning Point USA AmericaFest.
За словами Трампа, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".
Своєю чергою Муліно у своєму акаунті в соцмережі "чітко" зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі, і залишатимуться (панамськими)".
Президент Панами наголосив, що "суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню".
"Кожен панамець, тут чи будь-де у світі, носить це у своєму серці, і це частина нашої історії боротьби", - заявив він.
За словами Муліно, мита, встановлені для вантажовідправників, які користуються Панамським каналом, через який щорічно проходить 14 000 суден, не встановлюються з примхи.
"Вони є і будуть встановлені публічно та відкрито, враховуючи ринкові умови, міжнародні умови, експлуатаційні витрати та потреби в обслуговуванні та модернізації міжокеанських водних шляхів", - розповів панамський президент.
Реагуючі на відповідні заяви Муліно про наміри залишити канал під панамським керівництвом, Трамп відповів в соцмережі Truth Social "Ми ще побачимо це!"
Довідка: США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.
У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.
Погроза 78-річного Дональда Трампа щодо контролю над Панамським каналом - не перша "територіальна претензія" політика.
Раніше він висловлювався про свої бажання, щоб Канада стала штатом США.
Крім того, раніше у неділю він також висунув ідею придбання Гренландії, яка є автономною територією Данії. Це відбулося на тлі оголошення новообраним президентом Штатів співзасновника PayPal Кена Хоурі послом США в цій європейській країні.
До слова, у 2019 році Трамп під час свого першого президентства підтвердив інтерес США до купівлі Гренландії.
Нагадаємо також, що у 2021 році державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Штати остаточно відмовилися від покупки Гренландії.
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