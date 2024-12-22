Трамп пригрозив повернути контроль над Панамським каналом

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом. Республіканець заявив, що якщо країна не управлятиме каналом прийнятним чином, він вимагатиме передати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times .

"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він також попередив, що не допустить, щоб канал потрапив "не в ті руки". Видання зазначає, що Трамп, судячи з усього, попередив про можливий вплив Китаю на прохід, написавши, що канал не повинен управлятися (Китаєм).

"Він не був переданий на благо інших, а лише на знак співпраці з нами і Панамою. Якщо принципи, як моральні, так і правові, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми зажадаємо, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі і без питань", - резюмував він.

Hindustan Times нагадало, що США значною мірою побудували і управляли територією навколо проходу протягом десятиліть. Але 1999 року уряд Сполучених Штатів повністю передав контроль над каналом Панамі після періоду спільного управління.