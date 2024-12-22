Трамп пригрозив повернути контроль над Панамським каналом
Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом. Республіканець заявив, що якщо країна не управлятиме каналом прийнятним чином, він вимагатиме передати його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.
"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Він також попередив, що не допустить, щоб канал потрапив "не в ті руки". Видання зазначає, що Трамп, судячи з усього, попередив про можливий вплив Китаю на прохід, написавши, що канал не повинен управлятися (Китаєм).
"Він не був переданий на благо інших, а лише на знак співпраці з нами і Панамою. Якщо принципи, як моральні, так і правові, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми зажадаємо, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі і без питань", - резюмував він.
Hindustan Times нагадало, що США значною мірою побудували і управляли територією навколо проходу протягом десятиліть. Але 1999 року уряд Сполучених Штатів повністю передав контроль над каналом Панамі після періоду спільного управління.
Нагадаємо, днями Трамп пригрозив ЄС. Він заявив, що країни-члени Європейського союзу повинні закуповувати більше нафти і газу в США. В іншому випадку, будуть підняті митні збори.
"Я сказав Євросоюзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти і газу. В іншому випадку це будуть ТАРИФИ назавжди!!!", - написав у своїй мережі Truth Social.
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