Президент ПА НАТО про участь військ КНДР у війні: ознака слабкості Росії

Можлива участь північнокорейських солдатів в Україні для підтримки Росії є небезпечною ескалацією війни. Північна Корея вже постачає Росії ракети та снаряди, і тепер можуть бути залучені війська.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, - власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою", - пояснив Конноллі.

На думку президента ПА НАТО, залучення північнокорейських військ демонструє слабкість Росії.

"З точки зору України та НАТО - це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Це вже наближається до втрат Другої світової війни на початкових етапах операції "Барбаросса", - підкреслив він.

Коли його запитали про можливі важелі впливу США на Північну Корею, Конноллі зазначив, що такі важелі відсутні.

"США не мають важелів впливу на Кім Чен Ина. Ну, колишній президент Дональд Трамп може знову зустрітися з Кін Чен Ином і сказати, який він гарний та обмінятися любовними листами. Але, ясна річ, це не матиме якогось впливу на поведінку північних корейців. Північна Корея робитиме те, що їй заманеться", - сказав Конноллі.

Він також наголосив на змінах у міжнародних відносинах.

"Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Так само Китай, який колись отримував підтримку від СРСР, зараз домінує у відносинах з Росією", - зазначив президент ПА НАТО.

За словами Конноллі, ця ситуація свідчить про те, наскільки зменшився вплив Росії і зросла її вразливість.

"Той факт, що Путін має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні - це вже багато про що говорить", - підсумував президент ПА НАТО.