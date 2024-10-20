Президент ПА НАТО об участии войск КНДР в войне: признак слабости России
Возможное участие северокорейских солдат в Украине для поддержки России является опасной эскалацией войны. Северная Корея уже поставляет России ракеты и снаряды, и теперь могут быть привлечены войска.
Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Северные корейцы хотят получить боевой опыт. У них одна из крупнейших армий мира, но у них мало боевого опыта, - собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Так что это уже 70 лет прошло. Их россияне пригласили воевать в Украину. Думаю, здесь четкие цели, которые ставят северные корейцы перед собой", - пояснил Коннолли.
По мнению президента ПА НАТО, привлечение северокорейских войск демонстрирует слабость России.
"С точки зрения Украины и НАТО - это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это уже приближается к потерям Второй мировой войны на начальных этапах операции "Барбаросса", - подчеркнул он.
Когда его спросили о возможных рычагах влияния США на Северную Корею, Коннолли отметил, что такие рычаги отсутствуют.
"США не имеют рычагов влияния на Ким Чен Ына. Ну, бывший президент Дональд Трамп может снова встретиться с Кин Чен Ыном и сказать, какой он хороший и обменяться любовными письмами. Но, понятное дело, это не будет иметь какого-то влияния на поведение северных корейцев. Северная Корея будет делать то, что ей заблагорассудится", - сказал Коннолли.
Он также отметил изменения в международных отношениях.
"Россия была доминирующим партнером по отношению к Северной Корее во время Корейской войны. А сейчас это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска. Так же Китай, который когда-то получал поддержку от СССР, сейчас доминирует в отношениях с Россией", - отметил президент ПА НАТО.
По словам Коннолли, эта ситуация свидетельствует о том, насколько уменьшилось влияние России и возросла ее уязвимость.
"Тот факт, что Путин должен обращаться к этим странам для продолжения своей ужасной войны в Украине - это уже о многом говорит", - подытожил президент ПА НАТО.
Войска Северной Кореи в Украине
Впервые о возможном отправке северокорейского военного контингента в Украину заявил президент Владимир Зеленский 17 октября. По его словам, Пхеньян планирует отправить 10 тысяч солдат из разных родов войск для поддержки России в войне.
Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что пока нет никаких доказательств этой информации. Параллельно, 18 октября, Центр SPRAVDI обнародовал видео, которое, вероятно, демонстрирует тренировку северокорейских военных на территории России.
Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность, отметив, что участие северокорейских солдат в войне может распространить конфликт на территорию Азии. В Белом доме такое решение Пхеньяна назвали "актом отчаяния" на фоне огромных потерь русской армии на фронте.
По информации британского издания The Telegraph, Северная Корея уже отправила в Россию элитное спецподразделение Сил специальных операций.
В то же время Москва и Пхеньян отрицают участие северокорейских военных в войне на стороне России.
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