Президент ПА НАТО об участии войск КНДР в войне: признак слабости России

Возможное участие северокорейских солдат в Украине для поддержки России является опасной эскалацией войны. Северная Корея уже поставляет России ракеты и снаряды, и теперь могут быть привлечены войска.

"Северные корейцы хотят получить боевой опыт. У них одна из крупнейших армий мира, но у них мало боевого опыта, - собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Так что это уже 70 лет прошло. Их россияне пригласили воевать в Украину. Думаю, здесь четкие цели, которые ставят северные корейцы перед собой", - пояснил Коннолли.

По мнению президента ПА НАТО, привлечение северокорейских войск демонстрирует слабость России.

"С точки зрения Украины и НАТО - это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это уже приближается к потерям Второй мировой войны на начальных этапах операции "Барбаросса", - подчеркнул он.

Когда его спросили о возможных рычагах влияния США на Северную Корею, Коннолли отметил, что такие рычаги отсутствуют.

"США не имеют рычагов влияния на Ким Чен Ына. Ну, бывший президент Дональд Трамп может снова встретиться с Кин Чен Ыном и сказать, какой он хороший и обменяться любовными письмами. Но, понятное дело, это не будет иметь какого-то влияния на поведение северных корейцев. Северная Корея будет делать то, что ей заблагорассудится", - сказал Коннолли.

Он также отметил изменения в международных отношениях.

"Россия была доминирующим партнером по отношению к Северной Корее во время Корейской войны. А сейчас это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска. Так же Китай, который когда-то получал поддержку от СССР, сейчас доминирует в отношениях с Россией", - отметил президент ПА НАТО.

По словам Коннолли, эта ситуация свидетельствует о том, насколько уменьшилось влияние России и возросла ее уязвимость.

"Тот факт, что Путин должен обращаться к этим странам для продолжения своей ужасной войны в Украине - это уже о многом говорит", - подытожил президент ПА НАТО.