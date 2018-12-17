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Аэропорт Ужгорода должен возобновить работу в 2018 году, - Омелян

Новости » Общество    17.12.2018 - 21:16
Аэропорт Ужгорода должен возобновить работу в 2018 году, - Омелян
Фото: аэропорт Ужгорода (facebook.com/curevskiieduard)

Директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук получил сертификат соответствия нормам ЕС Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины

Аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу в 2018 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сегодня директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук получил сертификат соответствия нормам Европейского союза Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины от директора по полетным стандартам EASA Джеспера Расмуссена в городе Кельне (Германия).

"Успешное прохождение аудита EASA позволит начать регулярные авиаперевозки Киев-Ужгород в этом году. Это очень важный и решающий вопрос не только для Закарпатского региона, но и для Украины в целом", - отметил Омелян, добавив, что  "президент Украины давал поручение запустить полноценную работу аэропорта Ужгорода в этом году".

По словам директора Украэроруха сертификат соответствия нормам ЕС является доказательством признания роли Украины в авиационной отрасли.

"Украэрорух продемонстрировал полное соответствие европейским требованиям своих систем менеджмента, процедур и технического обеспечения, что является еще одним доказательством признания роли Украины в авиационной отрасли европейским сообществом и станет дополнительным стимулом для развития транспортной инфраструктуры не только Западного региона, но и государства в целом", - подчеркнул Бабейчук.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поставил задачу запустить первый рейс из Ужгорода в Киев уже в 2018 году. 

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