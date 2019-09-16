Україна і Словаччина підпишуть угоду для відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

Фото: Володимир Зеленський та Зузана Чапутова (president.gov.ua)

Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підписання двохсторонньої угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою щодо спільного контролю на державному кордоні та у сфері трудової міграції.

"Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород", - заявив Зеленський після зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Нагадаємо, що в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що з 15 березня цього року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород. В Україні відновлять регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом після домовленостей з президентом Словаччини Андрієм Кіска. До цього Омелян заявляв, що аеропорт "Ужгород" має відновити роботу в 2018 році.

Крім того, 15 березня аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися з літа 2016 року.