Президент отсрочил введение института уголовных проступков

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Институт уголовных проступков будет введен с 1 июля 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения законопроекта №2155 "О внесении изменений в раздел II "Переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" от 22 ноября 2018 №2617-VІІІ (об отсрочке времени вступления в действие)" – возвращен с подписью от президента.

Подчеркнем, согласно закону, институт должен быть введен с 1 июля 2020 года.

Напомним, парламент 3 декабря поддержал за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. За законопроект №2155 проголосовали 328 нардепов.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР отсрочить введение института уголовных проступков до 1 июля 2020 года. Подчеркивалось, что до этой даты правоохранительные органы, а именно ГПУ, Нацполиция и Госбюро расследований должны подготовиться к введению этого института.

Так, ранее в парламенте также предлагали отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Тогда комитет рекомендовал Раде отложить введение законопроекта до 1 января 2021 года.

Добавим также, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе было прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.