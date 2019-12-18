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Президент отсрочил введение института уголовных проступков

Новости » Политика     18.12.2019 - 16:03
Президент отсрочил введение института уголовных проступков
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Институт уголовных проступков будет введен с 1 июля 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Президент отсрочил введение института уголовных проступков

Последний этап прохождения законопроекта №2155 "О внесении изменений в раздел II "Переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" от 22 ноября 2018 №2617-VІІІ (об отсрочке времени вступления в действие)" – возвращен с подписью от президента.

Подчеркнем, согласно закону, институт должен быть введен с 1 июля 2020 года.

Напомним, парламент 3 декабря поддержал за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. За законопроект №2155 проголосовали 328 нардепов.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР отсрочить введение института уголовных проступков до 1 июля 2020 года. Подчеркивалось, что до этой даты правоохранительные органы, а именно ГПУ, Нацполиция и Госбюро расследований должны подготовиться к введению этого института.

Так, ранее в парламенте также предлагали отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Тогда комитет рекомендовал Раде отложить введение законопроекта до 1 января 2021 года.

Добавим также, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе было прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

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