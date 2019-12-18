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Президент відстрочив введення інституту кримінальних проступків

Новини » Політика     18.12.2019 - 16:03
Президент відстрочив введення інституту кримінальних проступків
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інститут кримінальних проступків буде введений з 1 липня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Президент відстрочив введення інституту кримінальних проступків

Останній етап проходження законопроекту №2155 "Про внесення змін до розділу II "Перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів "від 22 листопада 2018 №2617-VІІІ (про відстрочку часу вступу в дію)" - повернуто з підписом від президента.

Підкреслимо, відповідно до закону, інститут повинен бути введений з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, парламент 3 грудня підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 проголосували 328 нардепів.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.

Так, раніше в парламенті також пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Тоді комітет рекомендував Раді відкласти введення у дію законопроекту до 1 січня 2021 року.

Додамо також, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі було прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

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