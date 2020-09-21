ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент одобрил повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вводится в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки.

В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

Самые читаемые новости
  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го - до 200%;
  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.

Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере:

  • 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет;
  • 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

  • 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
  • 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, 2 сентября ВР приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Кроме того, в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; Рада приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗаконинвалидность