В Украине вдвое повысят надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Фото: человек в инвалидной коляске (freepik)

Для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2031.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Надбавки на уход повысятся следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го - до 200%;

лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.

Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере:

с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет

с 1 января 2022 года - 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

с 1 января 2021 года - 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

с 1 января 2022 года - 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Данный закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу он вводится с 1 января 2021 года.

Напомним, в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; ВР приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, в январе в Кабинете министров анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.