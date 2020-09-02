В Украине вдвое повысят надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2031.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Надбавки на уход повысятся следующим образом:
Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.
Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере:
А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:
Данный закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в силу он вводится с 1 января 2021 года.
Напомним, в Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; ВР приняла соответствующий законопроект №3594 за основу в первом чтении.
Как писало РБК-Украина, в январе в Кабинете министров анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.