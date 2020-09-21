Президент схвалив підвищення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать вдвічі. Документ вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Документ посилює соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом підвищення рівня державної підтримки.
Зокрема, передбачається, що підвищення зазначеної надбавки буде поетапним і вона збільшиться наступним чином:
Крім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.
Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:
А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:
Нагадаємо, 2 вересня ВР ухвалила у другому читанні відповідний законопроект.
Крім того, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що мають інвалідність, жити у прийомних сім'ях до 23 років; Рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.