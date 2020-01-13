Президент одобрил изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.

Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;

захват имущества сельхозпредприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);

остановку деятельности сельхозпредприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности, поглощения предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей).

Напомним, парламент принял во втором чтении данный проект закона в начале декабря. За него проголосовали 235 парламентариев.

Так, Верховная рада 8 созыва в конце декабря отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. В ходе рассмотрения проекта в сессионном зале возник конфликт. Глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал с голоса ряд поправок ко второму чтению, что вызвало возмущение у комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, который назначен главным при работе над этим законом.

Аграрный комитет настаивал на том, чтобы нардепы голосовали закон именно в его редакции ко второму чтению без учета каких-либо правок Иванчука, а глава экономического комитета вместе с министром юстиции Павлом Петренко настаивали, чтобы ряд норм, которые озвучил Иванчук, все-таки были учтены в этом документе.

Как писало РБК-Украина, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.