Президент схвалив зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Глава держави Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, підписав законопроект №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

У документі прописано вдосконалення процедури держреєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, які унеможливлюють:

неправомірне заволодіння землями, в тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами;

захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);

зупинку діяльності сільгосппідприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності, поглинання підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток).

Нагадаємо, парламент прийняв у другому читанні даний проект закону на початку грудня. За нього проголосували 235 парламентаріїв.

Так, Верховна рада 8 скликання у кінці грудня відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству. В ході розгляду проекту в сесійній залі виник конфлікт. Глава комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зачитав з голосу ряд поправок до другого читання, що викликало обурення у комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, який призначений головним при роботі над цим законом.

Аграрний комітет наполягав на тому, щоб нардепи голосували закон саме в його редакції до другого читання без урахування будь-яких правок Іванчука, а глава економічного комітету разом з міністром юстиції Павлом Петренко наполягали, щоб ряд норм, які озвучив Іванчук, все-таки були враховані в цьому документі.

Як писало РБК-Україна, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.