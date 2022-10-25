Президент Германии обратился с посланием к украинцам: новые детали приезда Штайнмайера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Украину во вторник, 25 октября, обратился с посланием к украинцам. Также глава ФРГ побывал в Корюковке Черниговской области, где уже был годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Штайнмайера Серстин Гаммелин.

"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении", - заявил он.

И в то же время Штайнмайер обратился ко всем немцам.

"Давайте никогда не забывать, что эта война означает для людей здесь (в Украине, - ред.)! Несмотря на все тяготы, которые приносит война и нам в Германии - давайте на минутку посмотрим глазами украинцев, тогда мы знаем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка - до тех пор, пока это не обходимо, - добавил он. - Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения узких мест в подаче электроэнергии".

Как пишет Spiegel, после прибытия в Киев, Штайнмайер отправился в северную Украину. Доехав поездом в Чернигов, он автомобилем добрался до города Корюковка, где уже был год назад.

Известно, что Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский обратятся к муниципалитетам и городам Германии с призывом заключить краткосрочные партнерские отношения. Для этого и разговора тет-а-тет они снова вернуться в Киев.

Чем известна Корюковка Черниговской области

В городе Корюковке 1, 2 и 9 марта 1943 года немецкие солдаты убили всех жителей. На тот момент численность населения города составляла около 7 тысяч человек, а саму Корюковку сожгли.

Эта трагедия в материалах Нюрнбергского процесса упоминается как самое массовое уничтожение местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны. Большинство убитых тогда людей в Корюковке - дети, женщины и старики. Таким жестоким способом немцы отреагировали на уничтожение немецкого гарнизона, который дислоцировался в Корюковке.