Президент Німеччини готовий призначити дострокові вибори після розпаду коаліції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий призначити дострокові парламентські вибори. Але для цього є умова.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Штайнмаєра наводить DW.
За словами президента, він готовий розпустити німецький парламент, після чого мають розпочатись дострокові вибори.
"Наша країна потребує стабільної більшості та уряду, здатного діяти. Це буде моїм критерієм", - зазначив глава німецької держави.
Він уточнив, що розпад "світлофорної" коаліції, до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини (партія Шольца), партія "зелених" та Вільна демократична партія, це політична криза, "яку необхідно залишити позаду".
"Зараз не час для тактики та хитрощів, а час для розуму та відповідальності", - додав він.
Важливо зазначити, що, згідно з німецьким законодавством, дострокові вибори можливі лише у двох випадках. І єдиний можливий у цій ситуації - це рішення парламенту не дати вотум довіри уряду.
У такому разі Штайнмаєр зможе розпустити парламент протягом 21 дня після голосування щодо вотуму довіри.
Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Канцлер пояснив своє рішення тим, що міністр "порушив його довіру".
На цьому тлі у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки з неї вирішила вийти Вільна демократична партія, представником якої Лінднер.
Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.
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