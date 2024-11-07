Президент Німеччини готовий призначити дострокові вибори після розпаду коаліції

За словами президента, він готовий розпустити німецький парламент, після чого мають розпочатись дострокові вибори.

"Наша країна потребує стабільної більшості та уряду, здатного діяти. Це буде моїм критерієм", - зазначив глава німецької держави.

Він уточнив, що розпад "світлофорної" коаліції, до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини (партія Шольца), партія "зелених" та Вільна демократична партія, це політична криза, "яку необхідно залишити позаду".

"Зараз не час для тактики та хитрощів, а час для розуму та відповідальності", - додав він.

Важливо зазначити, що, згідно з німецьким законодавством, дострокові вибори можливі лише у двох випадках. І єдиний можливий у цій ситуації - це рішення парламенту не дати вотум довіри уряду.

У такому разі Штайнмаєр зможе розпустити парламент протягом 21 дня після голосування щодо вотуму довіри.