Президент Германии готов назначить досрочные выборы после развала коалиции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов назначить досрочные парламентские выборы. Но для этого есть условие.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Штайнмайера приводит DW.
По словам президента, он готов распустить немецкий парламент, после чего должны начаться досрочные выборы.
"Наша страна нуждается в стабильном большинстве и правительстве, способном действовать. Это будет моим критерием", - отметил глава немецкого государства.
Он уточнил, что распад "светофорной" коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (партия Шольца), партия "зеленых" и Свободная демократическая партия, это политический кризис, "который необходимо оставить позади".
"Сейчас не время для тактики и уловок, а время для ума и ответственности", - добавил он.
Важно отметить, что, согласно немецкому законодательству, досрочные выборы возможны только в двух случаях. И единственный возможный в данной ситуации - это решение парламента не дать вотум доверия правительству.
В таком случае Штайнмайер сможет распустить парламент в течение 21 дня после голосования по вотуму доверия.
Напомним, вчера, 6 ноября, Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер объяснил свое решение тем, что министр "нарушил его доверие".
На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку из нее решила выйти Свободная демократическая партия, представителем которой является Линднер.
Более детально о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.
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