Президент Нігерії вимагає у парламенту дозвіл на вторгнення до Нігеру

Водночас керівники оборонних відомств країн Західної Африки розробили план можливого військового втручання з метою повернути назад переворот, що стався минулого тижня в Нігері, включно з порядком і термінами розгортання сил.

ЕКОВАС не розголошуватиме учасникам перевороту, коли і де він завдасть удару. Це рішення ухвалять глави держав.

"Тут опрацьовано всі елементи, які увійдуть у будь-яку можливу інтервенцію, включно з необхідними ресурсами, способами і термінами розгортання сил", - заявив комісар ЕКОВАС із політичних питань, миру і безпеки Абдель-Фатау Муса.

ЕКОВАС уже ввів санкції проти Нігеру і заявив, що може санкціонувати застосування сили, якщо до неділі путчисти не повернуть владу обраному президенту Мохамеду Базуму.

Напередодні організація, що складається з 15 членів, направила до Нігеру делегацію для пошуку "полюбовного рішення", але, за словами джерела з оточення, зустріч в аеропорту з представниками хунти не привела до прориву.

"Ми хочемо, щоб дипломатія спрацювала, і їм було чітко передано сигнал про те, що ми даємо їм усі можливості повернути назад те, що вони зробили", - сказав Муса.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний зі спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову інтервенцію у разі, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Проте повстанці відмовилися виконувати ці умови.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.