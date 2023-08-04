Президент Нигерии требует у парламента разрешение на вторжение в Нигер

В то же время руководители оборонных ведомств стран Западной Африки разработали план возможного военного вмешательства с целью обратить вспять переворот, произошедший на прошлой неделе в Нигере, включая порядок и сроки развертывания сил.

ЭКОВАС не будет разглашать участникам переворота, когда и где он нанесет удар. Это решение будет принято главами государств.

"Здесь проработаны все элементы, которые войдут в любую возможную интервенцию, включая необходимые ресурсы, способы и сроки развертывания сил", - заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.

ЭКОВАС уже ввел санкции против Нигера и заявил, что может санкционировать применение силы, если к воскресенью путчисты не вернут власть избранному президенту Мохамеду Базуму.

Накануне организация, состоящая из 15 членов, направила в Нигер делегацию для поиска "полюбовного решения", но, по словам источника из окружения, встреча в аэропорту с представителями хунты не привела к прорыву.

"Мы хотим, чтобы дипломатия сработала, и им был четко передан сигнал о том, что мы даем им все возможности обратить вспять то, что они сделали", - сказал Муса.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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