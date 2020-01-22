Президент назвал темы, которые обсудит с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео планирует обсудить темы энергетики и экономические вопросы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом Зеленский подтвердил, что Помпео посетит Украину в конце января.

"С Майком Помпео мы встретимся в Киеве конце января. У нас много тем для обсуждения, среди них... энергетика, экономические вопросы и другие", - заявил он.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января с трехдневным рабочим визитом.

1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Добавим, что 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства Соединеных Штатов.