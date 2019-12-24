Назначен глава СБУ в Ровненской области

Главой СБУ в Ровненской области стал Андрей Тимченко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован во вторник, 24 декабря.
"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области", - говорится в указе №951/2019.
Кроме того, Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.
Добавим, что 8 ноября Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.