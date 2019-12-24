Призначено голову СБУ у Рівненській області

Главою СБУ в Рівненській області став Андрій Тимченко
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тимченко начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 24 грудня.
"Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - йдеться в указі №951/2019.
Крім того, Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.
Додамо, що 8 листопада Володимир Зеленський змінив першого заступника голови Служби безпеки України. Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже указом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.