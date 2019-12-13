Президент назначил главу департамента кибербезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнийчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соотвествующий указ был обнародован в пятницу, 13 декабря.

"Назначить Корнийчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №904/2019.

Напомним, 5 декабря владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Кроме того, 21 ноября Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко заместителем главы Службы безопасности Украины. В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Ранее Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины Львовской области. Новым главой СБУ во Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.