ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент уволил главу одного из департаментов СБУ

Новости » Политика     05.12.2019 - 14:46
Президент уволил главу одного из департаментов СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Николай Кулешов уволен с должности главы Департамента контрразведывательной защиты СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 5 декабря.

"Уволить Кулешова Николая Валерьевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №886/2019.

Президент уволил главу одного из департаментов СБУНапомним, 21 ноября Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко заместителем главы Службы безопасности Украины. В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Ранее Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины Львовской области. Новым главой СБУ во Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.

Кроме того, 8 ноября Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ. Так, указом №823/2019 президент уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

Назначен новый замглавы Госпогранслужбы У Зеленского надеются синхронизировать выборы в ОРДЛО с местными
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украиныувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь