Президент уволил главу одного из департаментов СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Николай Кулешов уволен с должности главы Департамента контрразведывательной защиты СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 5 декабря.

"Уволить Кулешова Николая Валерьевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №886/2019.

Напомним, 21 ноября Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко заместителем главы Службы безопасности Украины. В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Ранее Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины Львовской области. Новым главой СБУ во Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.

Кроме того, 8 ноября Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ. Так, указом №823/2019 президент уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.