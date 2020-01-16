Президент назначил двух замглавы Госуправделами

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новыми заместителями руководителя Госуправления делами стали Игорь Лысый и Мария Грабовская

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 января, назначил двух заместителей руководителя Государственного управления делами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Новыми заместителями руководителя Госуправления делами стали Игорь Лысый и Мария Грабовская.

Кроме того, в указах №14/2020 и №15/2020 указано, что они будут выполнять свои обязанности на указанной должности в течение пяти лет.

Напомним, 11 декабря Владимир Зеленский сократил численность сотрудников Государственного управления делами. Штат сократился до 155 человек.

Добавим, что Госуправление делами было создано в 2000 году с целью уменьшения управленческих расходов, сокращения аппарата и для выполнения задач, обусловленных административной реформой. До указа Зеленского в штате Госуправделами было 165 человек.

Добавим, что несколько месяцев назад Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Он в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года Борзов был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.