Президент Нацакадемії аграрних наук отримав нову підозру: що відомо

Що передувало

У грудні 2019 року президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала запідозрили у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

Вже у січні 2020 року детективи НАБУ оголосили Гадзалу та ще чотирьом високопосадовцям академії підозру в причетності до незаконного відчуження 15 гектарів особливо цінної землі НААН.

21 травня 2021 року Гадзалу повідомили ще одну підозру - цього разу за фактом отримання хабаря у розмірі 4 мільйони гривень.

У липні 2023 року СБУ провела обшуки у чинного президента НААН. Слідство стосувалося можливої передачі 150 тисяч гектарів земель академії в обробіток приватним особам. Це становило третину земельного банку НААН на той момент. За оцінками СБУ, така схема могла приносити її учасникам до 20 мільйонів доларів прибутку на рік.

Сам Гадзало заперечував, що керівництво академії отримує гроші за передачу землі стороннім особам.

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