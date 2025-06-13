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Президент Нацакадемии аграрных наук получил новое подозрение: что известно

Фото: Офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Действующему президенту Национальной академии аграрных наук Украины объявили подозрение в растрате средств подконтрольных ему госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник способствовал трудоустройству лица на четыре различные должности в подконтрольных государственных агропредприятиях. Формально это лицо получало заработную плату из бюджета, однако фактически не выполняло служебные обязанности, а работало как личный водитель президента НААН.

В результате таких действий был нанесен ущерб государственному бюджету.

Президенту НААН инкриминируется пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности.

Отметим, что Офис генпрокурора в своем сообщении не указывает фамилии фигуранта дела. В то же время сейчас должность президента Национальной академии аграрных наук Украины официально занимает Ярослав Гадзало.

 

Фото: Президенту НААН объявили подозрение в растрате средств (t.me/pgo_gov_ua)

 

Что предшествовало

В декабре 2019 года президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала заподозрили во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Уже в январе 2020 года детективы НАБУ объявили Гадзалу и еще четырем высокопоставленным чиновникам академии подозрение в причастности к незаконному отчуждению 15 гектаров особо ценной земли НААН.

21 мая 2021 года Гадзалу сообщили еще одно подозрение - на этот раз по факту получения взятки в размере 4 миллиона гривен.

В июле 2023 года СБУ провела обыски у действующего президента НААН. Следствие касалось возможной передачи 150 тысяч гектаров земель академии в обработку частным лицам. Это составляло треть земельного банка НААН на тот момент. По оценкам СБУ, такая схема могла приносить ее участникам до 20 миллионов долларов прибыли в год.

Сам Гадзало отрицал, что руководство академии получает деньги за передачу земли посторонним лицам.

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