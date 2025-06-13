Президент Нацакадемии аграрных наук получил новое подозрение: что известно

Что предшествовало

В декабре 2019 года президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала заподозрили во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Уже в январе 2020 года детективы НАБУ объявили Гадзалу и еще четырем высокопоставленным чиновникам академии подозрение в причастности к незаконному отчуждению 15 гектаров особо ценной земли НААН.

21 мая 2021 года Гадзалу сообщили еще одно подозрение - на этот раз по факту получения взятки в размере 4 миллиона гривен.

В июле 2023 года СБУ провела обыски у действующего президента НААН. Следствие касалось возможной передачи 150 тысяч гектаров земель академии в обработку частным лицам. Это составляло треть земельного банка НААН на тот момент. По оценкам СБУ, такая схема могла приносить ее участникам до 20 миллионов долларов прибыли в год.

Сам Гадзало отрицал, что руководство академии получает деньги за передачу земли посторонним лицам.

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