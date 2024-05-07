Президент Молдови розповіла, чи пропонувала Україна вирішити питання з Придністров'ям
Україна ніколи не зверталася до Молдови з пропозицією допомогти вирішити проблему з Придністров'ям. І якщо така пропозиція надійде, то Молдова виступить проти військового шляху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Маї Санду.
Президенту Молдови сказали, що раніше у ЗМІ повідомлялося, що Україна нібито пропонувала розв'язати питання з Придністров'ям, однак Санду запевнила, що офіційних заяв щодо цього ніколи не було.
"Те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації, але офіційно, з усією відповідальністю я вам кажу, офіційно ніколи не було такої пропозиції", - сказала вона.
Також вона уточнила, що неофіційних пропозицій Молдові теж не надходило і знову додала, що Кишинів хоче вирішити питання Придністровського конфлікту мирним шляхом.
Санду підкреслила, що якщо гіпотетично Молдові запропонують вибити російських миротворців із Придністров'я, то країна відмовиться від військового шляху вирішення питання.
Що передувало
У 2023 році Міноборони РФ заявляло, що ЗСУ нібито готують вторгнення в Придністров'я. Тоді в Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що це фейк.
"Будь-яке залучення України до врегулювання проблеми російської окупації Придністров'я можливе тільки в разі згоди Молдови, і після консультацій з країнами ЄС і НАТО", - заявляли тоді.
Водночас нещодавно міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомляв, що молдовська влада обговорює з Україною тему Придністров'я, але співпраця спрямована тільки на те, щоб зберігати спокій і мир.
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