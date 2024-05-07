Президент Молдовы рассказала, предлагала ли Украина решить вопрос с Приднестровьем
Украина никогда не обращалась к Молдове с предложением помочь решить проблему с Приднестровьем. И если такое предложение поступит, то Молдова выступит против военного пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента МолдовыМаи Санду.
Президенту Молдовы сказали, что ранее в СМИ сообщалось, что Украина якобы предлагала решить вопрос с Приднестровьем, однако Санду заверила, что официальных заявлений по этому поводу никогда не было.
"То, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения", - сказала она.
Также она уточнила, что неофициальных предложений Молдове тоже не поступало и снова добавила, что Кишинев хочет решить вопрос Приднестровского конфликта мирным путем.
Санду подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.
Что предшествовало
В 2023 году Минобороны РФ заявляло, что ВСУ якобы готовят вторжение в Приднестровье. Тогда в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что это фейк.
"Любое привлечение Украины к урегулированию проблемы российской оккупации Приднестровья возможно только в случае согласия Молдовы, и после консультаций со странами ЕС и НАТО", - заявляли тогда.
В то же время недавно министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщал, что молдавские власти обсуждают с Украиной тему Приднестровья, но сотрудничество направлено только на то, чтобы сохранять спокойствие и мир.
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