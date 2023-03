Президент Молдовы прибыла с визитом в Украину ко дню деоккупации Бучи

"Майя Санду находится с официальным визитом в Буче", - пишет издание.

Пока никакие подробности приезда президента Молдовы не раскрывались.

В то же время следует добавить, что сегодня в Украину также прибыли премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович. Они примут участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

Обновлено в 13:50

Пресс-служба Санду обнародовала фотографию президента в Буче.

"Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом вспоминаем террор, совершенный против мирного населения в Буче год назад. Мы чтим и скорбим по невиновным. Демократические страны должны работать вместе, чтобы обеспечить расследование этих зверств и наказание виновных", - пишет Санду.

