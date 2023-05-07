Президент МОК хоче бачити росіян на Олімпіаді, бо це "об'єднає весь світ"

Також президент МОК вкотре наголосив, що рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіаді ухвалюватимуть не уряди.

"Ми маємо бути дуже чіткими, що ці рішення ухвалюють лише відповідні спортивні організації", - підкреслив Бах.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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