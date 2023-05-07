Президент МОК хочет видеть россиян на Олимпиаде, потому что это "объединит весь мир"

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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