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Президент МОК хочет видеть россиян на Олимпиаде, потому что это "объединит весь мир"

Фото: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться в международные спортивные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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