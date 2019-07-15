Президент Міжнародної асоціації боксу пішов у відставку

Фото: Гафур Рахімов (aiba.org)

Раніше МОК позбавив організацію статусу зізнання

Глава Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Гафур Рахімов оголосив про складання повноважень. Його заява опублікована прес-службою організації.

Раніше він тимчасово склав із себе повноваження - виконуючим обов'язки президента став глава Африканської конфедерації боксу Мохамед Мустасан.

Рахімов був обраний головою AIBA 2 листопада 2018 року на конгресі в Москві. З 134 країн за нього проголосували 86.

При цьому функціонера підозрюють у зв'язках з міжнародними злочинними організаціями, але він відкидає ці звинувачення. Через це Рахімова кілька разів не пускали на Олімпійські ігри в різних країнах.

В кінці листопада 2018 року виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ініціював розслідування щодо AIBA, внаслідок чого була заморожена підготовка змагань з боксу в рамках Олімпіади в Токіо 2020 року.

У червні 2019 року МОК позбавив AIBA статусу зізнання. Відновлення прав асоціації боксу може відбутися тільки після Олімпіади-2020.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик закликав президента МОК зберегти бокс в олімпійській програмі.