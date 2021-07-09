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Президент Литвы созывает Госсовет обороны из-за миграционного кризиса

Автор: Мария Кучерявец

Из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, президент Литвы Гитанас Науседа созовет заседание Государственного совета обороны. Оно состоится в понедельник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Заседание состоится в понедельник. Оно будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции",- говорится в сообщении.

Отмечено, что на заседании будут присутствовать главы МИД, МВД, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, председатель Ассоциации самоуправлений Литвы.

"После того, как белорусский режим организовал гибридную атаку против Литвы, в этом году на границе с Беларусью были задержаны более 1500 человек, которые незаконно пересекли границу",- добавляют в ведомстве.

Напомним, что сегодня Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

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