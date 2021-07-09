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Президент Литви скликає Держраду оборони через міграційну кризу

Автор: Марія Кучерявець

Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю, президент Литви Гітанас Науседа скличе засідання Державної ради оборони. Воно відбудеться у понеділок, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Засідання відбудеться в понеділок. Воно буде присвячене питанням охорони кордону та виробленні стратегії з управління кризою міграції", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на засіданні будуть присутні глави МЗС, МВС, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, начальник Служби охорони державного кордону при МВС Литви, голова Асоціації самоврядувань Литви.

"Після того, як білоруський режим організував гібридну атаку проти Литви, в цьому році на кордоні з Білоруссю було затримано більше ніж 1500 осіб, що незаконно перетнули кордон", - додають у відомстві.

Нагадаємо, що сьогодні Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Також президент Литви звернувся за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

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БілорусьЛитваМігранти