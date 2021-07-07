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Президент Литвы о РФ: не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом

Автор: Юлия Струк

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с Россией не могут начать никакого диалога. Он назвал режим РФ агрессивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Мы не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом, пока не видим никаких положительных изменений в его поведении", - подчеркнул литовский лидер.

Напомним, ранее Науседа заявил, что Россия совершает агрессивные попытки восстановить СССР. Москва хочет вернуть прошлое с идеологией того века.

Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова решили строить свое будущее в демократии, а не в реинкарнации СССР.

Как писало РБК-Украина, литовский лидер также заявил, что если Российская Федерация хочет возобновить диалог с Европейским союзом, она должна сначала выполнить определенные условия. В частности, вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

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