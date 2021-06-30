ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пока остается оккупация Крыма и Донбасса, привычного диалога России и ЕС не будет, - Науседа

Новина українською →
Литва, Среда 30 июня 2021 17:22
Пока остается оккупация Крыма и Донбасса, привычного диалога России и ЕС не будет, - Науседа Фото: президент Литвы Гинатас Науседа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Если Российская Федерация хочет возобновить диалог с Европейским союзом, должна сначала выполнить определенные условия. В частности, вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Об этом заявил президент Литвы Гинатас Науседа в своей колонке в издании Die Zeit.

"Чтобы возобновить диалог, Россия должна сначала выполнить определенные условия. Вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Освободить политических заключенных. Разрешить работу независимых СМИ", - написал он.

Президент Литвы подчеркнул, что Россия уважает только сильных партнеров поэтому, если ЕС хочет сотрудничать любой ценой, без предварительных условий, то условия будет диктовать Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Евросоюз Крым Российская Федерация
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти